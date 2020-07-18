Şeyma Subaşı eleştirilerin önünü kesti!

Sosyal medyaya yüklediği fotoğraflarla sık sık gündeme gelen ve yaptığı paylaşımlarla eleştiri oklarının hedefi olan Şeyma Subaşı son paylaşımına gelecek olan eleştirileri önceden tahmin edip önlemini aldı. Corona virüs salgını nedeniyle maskeyle dolaşan sosyetik güzel fotoğraf çekilirken maskeyi koluna taktı. Yaptığı paylaşımın altına da şu notu düşerek eleştirilerin önünü kesti:"Maske kola değil 😷 biliyorum ama foto çektirmek icin çıkardım, yoksa sokakta takmaya devam "İşte o kareler: