Şeyma Subaşı, Guido Senia'dan ayrıldı mı? Olay paylaşım...

Şeyma Subaşı eleştirilerin önünü kesti!

Şeyma Subaşı’dan tepki çeken paylaşım...

Şeyma Subaşı kızı Melisa’yla böyle spor yaptı...

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'yla olan evliliğini bitirdikten sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Öncesinde sık sık sevgilisinin yanına yurtdışına giden Subaşı, pandemi döneminde ise Senia'yı ülkemizde ağırlamıştı. Önce İstanbul'da kalan çift ardından Çeşme'de birlikte tatil yapmıştı.Daha sonra Guido Senia ülkesine döndü, Şeyma ise Bodrum'a geçerek tatiline orada devam etti. Subaşı'nın dün yaptığı Instagram paylaşımı ise kafaları karıştırdı. Elif Dürüst’ün eski eşi Mehmet Germiyanlıgil ile kalpli bir paylaşım yapan Subaşı, fotoğrafa ‘My love’ yazdı. Bu paylaşım sonrası ise, geçen şubat ayında çıkan ‘Sevgili’ iddiaları da yeniden gündeme geldi. O dönem Subaşı, Germiyanlıgil ile baş başa yemek yerken görüntülenmişti.