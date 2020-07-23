Şeyma Subaşı, Guido Senia'dan ayrıldı mı? Olay paylaşım...

Şeyma Subaşı eleştirilerin önünü kesti!
Daha sonra Guido Senia ülkesine döndü, Şeyma ise Bodrum'a geçerek tatiline orada devam etti. Subaşı'nın dün yaptığı Instagram paylaşımı ise kafaları karıştırdı. Elif Dürüst’ün eski eşi Mehmet Germiyanlıgil ile kalpli bir paylaşım yapan Subaşı, fotoğrafa ‘My love’ yazdı. Bu paylaşım sonrası ise, geçen şubat ayında çıkan ‘Sevgili’ iddiaları da yeniden gündeme geldi. O dönem Subaşı, Germiyanlıgil ile baş başa yemek yerken görüntülenmişti.
Şeyma Subaşı’dan tepki çeken paylaşım...
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