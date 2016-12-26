Şeyma Subaşı 'Ilıcalı Ailesi'ne girdi

Şeyma Subaşı geride bıraktığımız akşam sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla Ilıcalı ailesine girdiğini gösterdi.

Magazin - 26 Aralık 2016 20:15
Şeyma Subaşı 'Ilıcalı Ailesi'ne girdi
Son zamanlarda kızıyla birlikte Miami’de çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı’nın son paylaşımları bir hayli dikkat çekici oldu. Geride bıraktığımız yaz aylarında 13 yıllık eşi Zeynep Ilıcalı’dan boşanan Acun Ilıcalı’yla birlikte çok daha fazla göz önünde olmaya başlayan Şeyma Subaşı, Ilıcalıi ailesine girdiğini geride bıraktığımız akşam yaptığı paylaşımla gösterdi.

Şeyma Subaşı içini döktü!

Şeyma Subaşı içini döktü!




Subaşı ilk olarak bir koltukta otururken çekilmiş karesini paylaşan ve “Ne tatliş bir ev hanımı oldum ben (kendim bile inanmadım)” notunu düşen Subaşı, bir sonraki karedeyse Acun Ilıcalı’nın ailesiyle birlikte aynı karede yer alıyor.


Şeyma Şubaşı sosyal medya çetesini yakalattı!

Şeyma Şubaşı sosyal medya çetesini yakalattı!



Ancak Subaşı fotoğrafta Ilıcalı’nın biraz uzağında otururken görülüyor.

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Şeyma Subaşı'dan eleştirilere böyle yanıt!

Şeyma Subaşı'dan eleştirilere böyle yanıt!



Kaynak:sozcu.com.tr
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