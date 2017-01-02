Şeyma Subaşı paylaşmadan duramıyor!

Magazin - 02 Ocak 2017 20:00

Reina'da yılbaşı geccesi gerçekleşen hain saldırının ardından bir çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından terörü lanetlerken, birlik ve beraberlik çağrıları yaptı. Ülkemizin bölünmeyeceğinin üstüne basan ünlü isimlerin bu paylaşımları arasında Şeyma Subaşı'nın Instagram'ın hikaye bölümünden yılbaşı hediyelerini paylaşması tepki çekti.Ünlü bir isim de Instagram'da tepkisini "Duramıyorsunuz, pabucunuzu, hediyenizi, sponsorunuzu falan paylaşmadan! Pes!" notuyla dile getirdi.İşte Şeyma Subaşı'nın yaptığı son paylaşımlar: