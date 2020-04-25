Sevgilisi Guido Senia ile ev karantinasında olan Şeyma Subaşı, bu zamanda yeni bir hobi edindi. Sosyetik güzel, 'Yeni bağımlılığım' diyerek resim yaptığı anları Instagram hesabından paylaştı.
Şeyma, şunları yazdı:
"Bu benim ilk resim deneyimimdi. Bu gerçekten terapi gibi oldu. Her fırça darbesinin benim için bir anlamı var. Yeni bağımlılığımda bana iyi şanslar dileyin çünkü ikincisine çoktan başladım."
Şeyma Subaşı yeni bağımlılığını paylaştı!
Ev karantinasında olan Şeyma Subaşı resim yapmaya başladı.
25.04.2020 15:12 Sosyete