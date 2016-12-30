Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak paylaşım!

Magazin - 30 Aralık 2016 23:45

Şeyma Subaşı 'Ilıcalı Ailesi'ne girdi

Şeyma Subaşı içini döktü!

Murat Boz, Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Burak Yılmaz’ın da aralarında olduğu yedi kişilik erkek grubu Etiler Kebap’ta birlikte akşam yemeği yeyip, Boz’un rol aldığı ‘Dönerse Senindir’ filmini izlemeye gitti. Masada kadın olarak sadece Şeyma Subaşı’nın olması dikkat çekiciydi. Kısa sürede sosyal medyada da bu konuda espriler yapılmaya başladı.Özel VIP salonda filmi izleyen grubun, kebapçıda çekilmiş fotoğrafını Subaşı sosyal medyadan paylaştı. Bunun üzerine çeşitli capsler çıktı. Yapılan paylaşımlardan birini Subaşı, Instagram hikâyeden paylaştı.Masada erkek erkeğe oturan bir grup, fotoğrafa ‘masanın tek eksiği Şeyma Subaşı’ notu düştü.Kaynak:sozcu.com.tr