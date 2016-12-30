Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak paylaşım!

Murat Boz'un salon kapatarak futbolculara ve Acun Ilıcalı'ya özel gösterim yaptığı gecceye katılan tek kadın konuk Şeyma Subaşı oldu. Eğlenceli dakikalar sosyal medyada paylaşılınca da eğlenceli caps'ler kaçınılmaz oldu.

Magazin - 30 Aralık 2016 23:45
Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak paylaşım!
Murat Boz, Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Burak Yılmaz’ın da aralarında olduğu yedi kişilik erkek grubu Etiler Kebap’ta birlikte akşam yemeği yeyip, Boz’un rol aldığı ‘Dönerse Senindir’ filmini izlemeye gitti. Masada kadın olarak sadece Şeyma Subaşı’nın olması dikkat çekiciydi. Kısa sürede sosyal medyada da bu konuda espriler yapılmaya başladı.

Şeyma Subaşı 'Ilıcalı Ailesi'ne girdi

Şeyma Subaşı 'Ilıcalı Ailesi'ne girdi




Özel VIP salonda filmi izleyen grubun, kebapçıda çekilmiş fotoğrafını Subaşı sosyal medyadan paylaştı. Bunun üzerine çeşitli capsler çıktı. Yapılan paylaşımlardan birini Subaşı, Instagram hikâyeden paylaştı.


Şeyma Subaşı içini döktü!

Şeyma Subaşı içini döktü!



Masada erkek erkeğe oturan bir grup, fotoğrafa ‘masanın tek eksiği Şeyma Subaşı’ notu düştü.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak:sozcu.com.tr
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