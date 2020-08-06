Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia aileye girdi!

Koronavirüs pandemisinin Türkiye’de görülmesiyle birlikte Şeyma Subaşı’nı ziyarete gelen sevgilisi DJ Guido Senia ülkesi İtalya’ya dönememişti. Şeyma Subaşı’nın İstanbul’daki evinde 3 ay boyunca karantinada olan çift, sosyal medyadan bu anları paylaşmayı ihmal etmemişti. Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte 20 Haziran’da sevgilisini İtalya’ya uğurlayan Şeyma Subaşı soluğu Ege kıyılarının maviliklerinde aldı. Çeşme ve Bodrum'da tatil yapan Subaşı'nın yanına sevgilisi Guido Senia da geldi.İkili ilk önce Şeyma Subaşı’nın annesi ve babasını ziyaret etti. Sonrasında ise beraber İstanbul’un yolunu tuttu.