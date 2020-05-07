Şeyma Subaşı'yı paylaşımları ele verdi!

Şeyma Subaşı ile sevgilisi Guido Senia'nın seyahat yasağını çiğneyerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyordu. Subaşı'nı paylaşımları ele verdi.

07.05.2020 16:36 Sosyete

Şeyma Subaşı'yı paylaşımları ele verdi! Geçtiğimiz hafta Şeyma Subaşı'nın seyahat yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddiaları ortaya atılmıştı. İddialar karşısında sessizliğini koruyan Subaşı'nın eski bir fotoğrafı yeniden hikayede paylaşması kafaları karıştırmıştı.

Şeyma Subaşı:

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Şubaşı'yı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ele verdi. Sosyetik güzelin Çeşme'de olduğu anlaşıldı. Corona virüsü nedeniyle kısıtlama uygulanan büyükşehirler arasında bulunan İstanbul’da denetimler sıkı bir şekilde sürdürülürken seyahat yasağına uymayan Şeyma Subaşı'na ceza kesilip kesilmeyeceği merak konusu oldu.

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