Şeyma Subaşı'yı paylaşımları ele verdi!

Şeyma Subaşı: "Guido benimle oruç tutuyor"
Şubaşı'yı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ele verdi. Sosyetik güzelin Çeşme'de olduğu anlaşıldı. Corona virüsü nedeniyle kısıtlama uygulanan büyükşehirler arasında bulunan İstanbul’da denetimler sıkı bir şekilde sürdürülürken seyahat yasağına uymayan Şeyma Subaşı'na ceza kesilip kesilmeyeceği merak konusu oldu.
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