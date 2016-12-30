Shangri-La Bosphorus'sa ıstakozlu brunch!

Dünya mutfaklarından en iyi örnekleri ve çiftlikten masaya konseptiyle mevsimin en taze ve organik ürünlerini barındıran zengin büfesi ile klasik brunch’lara yepyeni bir soluk getiren Shangri-La Bosphorus, Istanbul, deniz ürünleri müdavimleri için brunch büfesini ıstakozla süslüyor.

Mekan - 30 Aralık 2016 10:32
Shangri-La Bosphorus'sa ıstakozlu brunch!
Lezzet tutkunlarını uluslararası gurme kültürlerin farklı tatları ile buluşturan IST TOO, dünya mutfaklarından örneklerle bezenen ve taptaze ürünlerle süslenen pazar brunch’larını, sezonun gözde lezzetleriyle birlikte Kanada’nın Maine bölgesinden getirttiği ıstakozlarla taçlandırıyor. Ödüllü Executive Şef Olivier Pistre’nin birbirinden farklı yöntemle hazırladığı ıstakozların yanı sıra sushi, karides, pavurya, deniztarağı gibi lezzetleri de deniz mahsulleri büfesinde yerini alıyor. Klasik brunch’lardan vazgeçemeyenleri de unutmayan IST TOO, geleneksel kahvaltı lezzetlerinden kebap çeşitlerine, kömür ateşinde pişirilen ekmek ve pide seçeneklerinden Türk ve dünya mutfağının leziz tatlılarına kadar brunch deneyimini geniş bir yelpazede sunuyor. Üstelik miniklere özel, eğlenceli sürprizlerle dolu oyun alanı ve onlara özel hazırlanmış menü ile aileler rahat bir pazar brunch’ı deneyimi yaşayabiliyor. Her pazar 12.00 – 15.00 saatleri arasında sunulan Istakoz Brunch’ı kişi başı sınırsız meşrubat dahil 165 TL ve sınırsız yerli içecek dahil 185 TL fiyatla sunuluyor. 0 - 6 yaş arası çocuklar ücretsiz; 7 - 12 yaş arasındaki çocuklar ise %50 indirimden yararlanabiliyor.


Shangri-La Bosphorus hakkında detaylı bilgi için tıklayınız...
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