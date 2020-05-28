Sibel Bilgiç müziğe geri döndü...

90'ların en sevilen seslerinden olan Sibel Bilgiç uzun bir aradan sonra müziğe geri döndü! "Alışamadım bu son gidişine" diyerek kalpleri fetheden Sibel Bilgiç, uzun ara verdiği sanılan ancak müzikten kopmadığını belirterek yeni şarkısı ile müzikseverlerin karşısına çıktı...Sahne çalışmalarına devam eden Pop müzik dünyasının en iyi yorumcularından Sibel Bilgiç ünlü iletişimci Özgür Aras ‘ın prodüktörlüğünü yaptığı sözü ve müziği Cengiz Tekin'e , müzik direktörlüğü ve düzenlemesi Alper Atakan'a ait 'Diyemedim' adlı yepyeni şarkısıyla müziğe hızlı bir dönüş yaptı. Önümüzdeki günlerde sahne çalışmalarına yoğun bir şekilde başlayacak ve yılların açığını kapatacak olan Sibel Bilgiç bu tempoyu özlediğini gördüğü ilgiden de çok memnun olduğunu dile getirdi.Modacı Barış Avcı’nın 2020 yaz koleksiyonu ile Safa Gülsoy'un objektifine poz veren Sibel Bilgiç enerjisi ve güzelliği ile kulaklara olduğu kadar göze de hitap ediyor... Sibel Bilgiç sosyal medya da yayımlanan yeni fotoğraflarıyla binlerce beğeni ve yorum aldı.