Yıllar sonra 'Diyemedim' şarkısıyla kariyerine kaldığı yerden devam eden Bilgiç, konuk olduğu televizyon programına samimi açıklamalarda bulundu."Müziği bırakmasaydım çok iyi yerlerdeydim" diyen Sibel Bilgiç, "Nilüfer gibi bir sanatçı olurdum. Başarılı işlere imza atardım. Müzik benim için her zaman bir tutku. 0 zaman çok popülerken böyle bir karar vermiştim. Müzik bir aşk" diye konuştu. En büyük keşkesinin müziği bırakmak olduğunun da altını çizen ünlü yorumcu, "Keşkelerle yaşamayı sevmem ama keşke müziğe devam etseydim diyorum" ifadelerini kullandı.'Külkedisi' ya da 'acıların kadını' Size bu ikisinden birini yakıştıranlara ne söylersiniz? Sorusuna da Sibel Bilgiç "Ne külkedisi ne de acıların kadınıyım. İnsanlar beni yakından tanısa bildiklerini unutur." diye cevap verdi.