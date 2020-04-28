Sibel Can, Nur Yerlitaş'a böyle veda etti

2 yıl önce beyin kanseri teşhisi konan Nur Yerlitaş, altı ay arayla iki ciddi operasyon geçirmişti. Ünlü modacı Nur Yerlitaş (64) dün öğle saatlerinde evinde hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde evden alınan Nur Yerlitaş'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Cenaze aracına tabutun konuğu anlarda Yerlitaş'ın yakın arkadaşı şarkıcı Sibel Can gözyaşlarına boğuldu.

28.04.2020 09:25 Magazin

Sibel Can, Nur Yerlitaş'a böyle veda etti Ünlü modacı Nur Yerlitaş jüri üyeliği ile gönülleri fethetmişti. 2 yıl önce beyin kanseri teşhisi konan Nur Yerlitaş, altı ay arayla iki ciddi operasyon geçirmişti. Ünlü modacı Nur Yerlitaş dün sabah saatlerinde Şişli Fulya'daki evinde hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde evden alınan Nur Yerlitaş'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Cenaze aracına tabutun konuğu anlarda Yerlitaş'ın yakın arkadaşı şarkıcı Sibel Can gözyaşlarına boğuldu.





Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti!

Ünlü modacı Nur Yerlitaş hayatını kaybetti!



Nur Yerlitaş'ın ardından ünlü isimlerin veda mesajları...
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