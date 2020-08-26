Sibel, Ramo'ya ihanet mi ediyor?

Yayınlanan tanıtımlarda görüşme odasında Sibel'e kendisine ihanet ettiğine asla inanmadığını söyleyen Ramo'nun hapisten çıktığında çözmesi gereken bir bilmece de Sibel'in ihaneti olacak. Bu ihanetin arkasındaki sebepleri öğrenmesi gereken Ramo bir yandan İstanbul'un karanlık dünyasının en zirvesine savaş açarken diğer yandan kalbinin en derin yerine inecek.Ramo, yeni sezonuyla çok yakında Show TV'de!