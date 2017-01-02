Sibel Tüzün boşandı sahneye çıktı!

Şarkıcı Sibel Tüzün yeni yıla bekar girdi...

Magazin - 02 Ocak 2017 11:22
Sibel Tüzün boşandı sahneye çıktı!
Yılbaşı gecesi Antalya'da sahne alan Sibel Tüzün, izleyicileriyle birlikte efkar dağıttı. 2016 yılında Ender Balcı ile nikah masasına oturan ve bu birliktelikten bir erkek çocuk dünyaya getiren Sibel Tüzün, 6 aylık evliliğini karşılıklı verdikleri karar ile mahkemede bitirdiklerini söyledi. Boşanma davasının hemen ardından sahne almak için Antalya'ya uçan Sibel Tüzün yüksek enerjisiyle büyük beğeni topladı.


Sahnesine İngilizce repertuar ile başlayan Sibel Tüzün söylediği popüler şarkılarla kendisini izlemeye gelenleri eğlendirdi.


YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Sibel Tüzün

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Sırlarını anlattı!
  • "Asansörsüz çıkmam!"
  • Peki bu radikal kararı neden aldı?
  • Acun Ilıcalı'dan Nagihan itirafı!
  • Caner ile Şükran Roma'da evlendi!
  • Şansal'a uçak inişi linç girişimi!
  • Beklenen haber erken geldi!
  • 2016'nın tek güzel şeyi!
  • Aşkın önündeki engel kalktı ve...
  • Şeyma paylaşmadan duramıyor!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Deniz Akkaya da 'Duymayan Kalmasın'ı bıraktı!
  • İzdivaç programlarının yaptığı anlaşma rafa kalktı!
  • Caner Erkin ile Şükran Ovalı'ya düğün tepkisi!
  • Tarkan ve eşi 2017'yi böyle karşıladı!
  • Barbaros Şansal sınır dışı edildi!
  • Pascal Nouma, Reina saldırısını Fransa'da öğrenince...
  • Mehmet Koçarslan cevap verdi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Deniz Akkaya da 'Duymayan Kalmasın'ı bıraktı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Cesur ve Güzel'in Banu'sunun güzellik sırları!
  • 'Ertuğrul'un Uludağ çıkarması!
  • "Asansörsüz çıkmam!"
  • Peki bu radikal kararı neden aldı?
  • Acun Ilıcalı'dan Nagihan itirafı!
  • Caner ile Şükran Roma'da evlendi!
  • Beklenen haber erken geldi!
  • 2016'nın tek güzel şeyi!
Cesur ve Güzel'in Banu'sunun güzellik sırları!