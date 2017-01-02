Sibel Tüzün boşandı sahneye çıktı!

Magazin - 02 Ocak 2017 11:22

Yılbaşı gecesi Antalya'da sahne alan Sibel Tüzün, izleyicileriyle birlikte efkar dağıttı. 2016 yılında Ender Balcı ile nikah masasına oturan ve bu birliktelikten bir erkek çocuk dünyaya getiren Sibel Tüzün, 6 aylık evliliğini karşılıklı verdikleri karar ile mahkemede bitirdiklerini söyledi. Boşanma davasının hemen ardından sahne almak için Antalya'ya uçan Sibel Tüzün yüksek enerjisiyle büyük beğeni topladı.Sahnesine İngilizce repertuar ile başlayan Sibel Tüzün söylediği popüler şarkılarla kendisini izlemeye gelenleri eğlendirdi.