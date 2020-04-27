Sıla mutfağa girdi ve pilav yaptı!

Sıla Gençoğlu ile geçtiğimiz ocak ayında evlendiği şef Hazer Amani, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden dışarıya adım atmıyor. Bu süreçte sosyal medya üzerinden katıldığı canlı yayınlanlar sık sık gündeme gelen Sıla bu kez mutfağa girdi. Sıla'nın pilav yaptığı anları da eşi Hazer Amani kameraya aldı.Pilav piştikten sonra tadım yapan ünlü şef, "son zamanlarda yediğim en iyi pilav" yorumunda bulundu.İşte o görüntüler: