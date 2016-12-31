Sıla Şahin ve Samuel Radlinger ikinci balayında

Almanya'da yaşayan Türk oyuncu Sıla Şahin ve Alman futbolcu Samuel Radlinger sahilde kameralara yakalandı. İşte detaylar...

Dünya Magazin - 31 Aralık 2016 19:15
Sıla Şahin ve Samuel Radlinger ikinci balayında
Almanya'da rol aldığı dizilerin yanı sıra Playboy dergisine verdiği çıplak pozlarla adından söz ettiren 30 yaşındaki Sıla Şahin geçtiğimiz Haziran Alman futbolcu Samuel Radlinger ile dünya evine girmişti. Playboy'a soyunan ilk Türk olma ünvanına sahip olan Şahin, bir dönem Manchester City'de top koşturan İlkay Gündoğan ile yaşadığı aşkla gündemdeydi.

Türk kızı Playboy'a soyundu!

Türk kızı Playboy'a soyundu!



İlkay Gündoğan Sıla Şahin aşkı bitti

İlkay Gündoğan Sıla Şahin aşkı bitti



Sıla Şahin ve Samuel Radlinger evlendi!

Sıla Şahin ve Samuel Radlinger evlendi!



İkinci balayına çıktılar...

Foto Galeri.

Geçtiğimiz günlerde objektiflere yakalanan Şahin ve eşi Samuel Radinger, Miami sahillerinde ikinci balayılarını yapıyorlar. Önce sahilde baş başa romantik bir yürüyüş yapan çift, sonrasında havuza geçerek güzel havanın tadını çıkardılar.
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