Sıla Şahin ve Samuel Radlinger ikinci balayında

Dünya Magazin - 31 Aralık 2016 19:15

Türk kızı Playboy'a soyundu!

İlkay Gündoğan Sıla Şahin aşkı bitti

Sıla Şahin ve Samuel Radlinger evlendi!

Almanya'da rol aldığı dizilerin yanı sıra Playboy dergisine verdiği çıplak pozlarla adından söz ettiren 30 yaşındaki Sıla Şahin geçtiğimiz Haziran Alman futbolcu Samuel Radlinger ile dünya evine girmişti. Playboy'a soyunan ilk Türk olma ünvanına sahip olan Şahin, bir dönem Manchester City'de top koşturan İlkay Gündoğan ile yaşadığı aşkla gündemdeydi.Geçtiğimiz günlerde objektiflere yakalanan Şahin ve eşi Samuel Radinger, Miami sahillerinde ikinci balayılarını yapıyorlar. Önce sahilde baş başa romantik bir yürüyüş yapan çift, sonrasında havuza geçerek güzel havanın tadını çıkardılar.