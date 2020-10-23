Sıla'dan 13. yıl armağanı!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir duyuru ile heyecanını paylaşan ve müzik yolculuğundaki 13. yılında tüm sevdiklerine yeni bir şarkı armağan edeceğini müjdeleyen Sıla, “İnandım” ile dinleyicileri selamladı.Sözleri Sıla Gençoğlu, müziği Efe Bahadır, düzenlemesi ise Ozan Bayraşa imzalı “İnandım” ile kalplere dokunacak olan Sıla, bu özel şarkısını Bedran Güzel yönetmenliğinde Bodrum’da kliplendirdi.