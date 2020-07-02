Sıla'dan Deniz Bulutsuz'a destek!

Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bulutsuz yaptığı açıklamada “Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım” dedi. Ozan Güven'in avukatı aracılığıyla verdiği ifadesinde ise “Deniz Bulutsuz, Ozan Güven'i ‘Sen benden ayrılıyorsun, ben de seni rezil edeceğim’ diyerek tehdit etti. Kariyerini bitireceğini söyledi. Müvekkilimiz olay gecesi yaşadıklarını ve evde saldırıya uğramasını atlatamamıştır. Fiziken ve ruhen travma yaşamıştır." cümlelerine yer verildi.Sıla Gençoğlu, şiddet gördüğünü iddia eden Deniz Bulutsuz’a sosyal medya hesabından destek mesajı paylaştı.İşte o mesaj: "Ben faili tanıyorum. Koşulsuz şartsız yanındayım. #DenizBulutsuz #KadinaSiddeteHayir"Bilindiği üzere, Sıla bir dönem sevgili olduğu Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddiasıyla davacı olmuştu.