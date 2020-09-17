Sıla’dan Halil Sezai’ye: "Yazıklar olsun!"

Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villada gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp eden Halil Sezai Paracıkoğlu'na tepki yağıyor. Şarkıcı Sıla da meslektaşına sert çıktı.Ünlü şarkıcı, Twitter hesabından "Yazıklar olsun Halil Sezai" mesajını paylaştı. Sıla’nın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.