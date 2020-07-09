Sıla'dan Özer Arkun'a tepki: "İş ve arkadaşlık ilişkimi bitirdim"

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un kız arkadaşı B.Y., Arkun tarafından darp edildiğini iddia ederek savcılığa başvurdu. Avukatı Fatih Uzun aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran B.Y., ayrıca savcılığa giderek ifade verdi.Bu durumun basına yansımasının ardından Sıla, düet yaptığı Özer Arkun'a tepkisini dile getirdi. Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Sıla, "İş ve arkadaşlık ilişkimi bitirdim" dedi.İşte Sıla'nın o açıklaması: