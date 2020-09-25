Sıla'nın şef eşi Hazer Amani aşka geldi!

Hazer Amani eşi Sıla'yla çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'a "Yanınızda sizi mutlu eden insanlar olsun" notuyla yükledi.

25.09.2020 15:48 Magazin

Sıla'nın şef eşi Hazer Amani aşka geldi! Sıla ünlü şef Hazer Amani'yle 8 ay önce sade bir düğünle evlenmişti. Mutlu bir evlilik geçiren çiftten Hazer Amani sosyal medyada aşka geldi. Eşi Sıla ile daha önceden çekildikleri bir fotoğrafı Instagram'a yükleyen şef, altına "Neşeniz eksik olmasın, yanınızda sizi mutlu eden insanlar olsun. En güzel temenni değil mi bu?" notunu düştü. Amani'nin
paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.

İşte o paylaşım:
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