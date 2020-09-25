Sıla'nın şef eşi Hazer Amani aşka geldi!

Sıla ünlü şef Hazer Amani'yle 8 ay önce sade bir düğünle evlenmişti. Mutlu bir evlilik geçiren çiftten Hazer Amani sosyal medyada aşka geldi. Eşi Sıla ile daha önceden çekildikleri bir fotoğrafı Instagram'a yükleyen şef, altına "Neşeniz eksik olmasın, yanınızda sizi mutlu eden insanlar olsun. En güzel temenni değil mi bu?" notunu düştü. Amani'ninpaylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.İşte o paylaşım: