Şimdi tatil zamanı!

Hem pandemi sürecinde yoğun iş temposu hem de eşi Ebru Şallı’ın ilk eşinden olan çocuğu Pars’ın vefat etmesiyle zor günler geçiren aile ilk tatillerine çıktıkları öğrenildi. Ebru hanımın evde dinlendiği öğrenilirken Akkuş, Mandarin’de evinin önünde denize girerken görüldü. Akkuş fit vücuduyla dikkat çekerken, milyonluk teknesiyle uzun süre güneşlendi.