Simge Sağın canlı yayında gözyaşlarını tutamadı!

Şarkıcı Simge Sağın, Instagram'da ‘Mutluluğun Adresi’ hesabının canlı yayınında yurtdışında su kuyusu açmak istediğini dile getirdi. Sağın’ın “Yapmam gerekenler listesinde ilk üçte” dediği hayali canlı yayın esnasında gerçek oldu. Dernek Başkanı, Simge Sağın adına hayranlarının da desteği ile bayramdan sonra Arakan’da su kuyusu açacaklarını açıkladı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı, mutluluktan gözyaşlarına engel olamadı.İşte o görüntüler: