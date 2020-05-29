Sinan Akçıl: "Burcu, şeytan tüyümü melek tüyüne dönüştürdü"

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’yla biten evliliğini ve yeniden başlayan ilişkilerini, hem de karantina günlerini Posta'dan Suna Akyıldız'a anlattı.
İşte yapılan röportajın o bölümü:
Burcu'yla tekrar evleneceğiz. Bu sefer gelinliğini ben dikeceğim
Burcu Kıratlı ile ayrılık sürecinde şarkı yazdınız mı?
Bir şarkı yazdım, ‘Güzel Karım’… O da zaten barışma şarkımız oldu. Enteresandır Burcu ile barıştıktan sonra çok şarkı yazmaya başladım. Sibel Can’ın Ebru Gündeş’in, Yaşar İpek’in şarkılarımutlu olduğum dönemde çıktı. Burcu ile beraberken Berkay’a yazdığım ‘Deliler’ şarkısı ve benim söylediğim ‘Mucize’ yoğun duygular içinde olduğum şarkılardı.
Karantina döneminde birlikte olmak ilişkinizi nasıl etkiledi?
Suna’cığım, bu karantina süreci bize çok iyi geldi. Biz enteresan bir çiftz. Her şeyimiz ters. Birbirimizden sıkılabilirdik, kavga edebilirdik, soğuyabilirdik ama tersi oldu. Bu da gelecek adına ümit verdi. İç içe olunca çok güzel zaman geçirdiğimizi keşfettik.
Uzmanlar, çiftlerin iç içe olmasının ayrılık ve boşanmaları artırdığını söylüyor ama sizde bu durum işlememiş belli ki…
Ben buna katılıyorum ama evet, bizde işlemedi. Biz boşanmayı da ayrılığı da tattık. Bunları tadınca insan sürekli yan yana olmak istiyor. Bizde de aynen öyle oldu. Uzman görüşleri bizim için geçerli değil. O yüzden bütün uzmanlardan özür diliyorum.
Evlilik mi yoksa evcilik mi ilişkiyi daha dinamik tutar?
Evlilik içindeki evcilik, ilişkiyi dinamik tutar. Evliliğin içinde evcilik oynamazsan o evlilik çok sıkıcı olur.
Tekrar evleneceğiniz söyleniyor?
Kendimizi nikah masasından hiç kalkmamış gibi düşünüyoruz. İleride tekrar evleneceğiz ama tarih henüz belli değil.
Burcu Hanım’ın geçen seferki gelinliği çok konuşulmuştu. Bu sefer gelinliği önden görmek ister misiniz?
Açıkçası bu sefer önceden görmek isterim. Hatta yedi gün boyunca kontrol etmek isterim. (Gülüyor) Gerçi yine Burcu’ya güven olmaz. O yüzden gelinliği bu sefer ben dikerim. Bu arada bence ilk gelinliği ona çok yakışmıştı. Düğünümüzün atmosferine çok uygundu. Ama tabii ki maço biri olduğum için önceden görsem müdahale ederdim.
Röportajın tamamı için: https://www.posta.com.tr/sinan-akcil-burcu-seytan-tuyumu-melek-tuyune-donusturdu-2258076
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29.05.2020 16:25 Magazin