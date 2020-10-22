Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çifti kızlarına kavuştu!
Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızları Lalin dün gecce dünyaya geldi. Doğum suda gerçekleşti.
22.10.2020 11:23 Magazin
Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal dün gece özel bir hastanede suda doğum yaptı. Kızları Lalin'in doğduğu hastanede bir katı komple kapatan çift sadece doktor ve hemşirelerin girişine izin veriyor. Misafir ve aile için ise 5 ayrı oda tutuldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun doğumdan sonra tüm hastane personeline çikolata ikram ettiği öğrenildi.