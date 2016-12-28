Sinem Kobal'a Kenan İmirzalıoğlu'nun hediyesi

Magazin - 28 Aralık 2016 10:00

Doğum günü 14 Ağustos olan güzel oyuncu Sinem Kobal'a eşi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun ne hediye ettiği ortaya çıktı.Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu’nun doğum gününde hediye ettiği Pug cinsi yavru köpekle fotoğrafını Instagram’dan paylaşarak altına kalp ikonu koydu.