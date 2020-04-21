Corona virüs salgını nedeniyle evden çıkamayan ünlü isimler hayranlarıyla sosyal medya üzerinden iletişim kuruyor. Sinem Kobal da önceki gün evde çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun fotoğrafları binlerce beğeni alırken, altına yüzlerce yorum bırakıldı.
Takipçilerinin, 'Allah herkese Kenan gibi fotoğraf çeken koca versin' yorumları dikkat çekti.
İşte o kareler:
Sinem Kobal'dan karantina pozları!
Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal karantina günlerinde ev pozlarını sosyal medyadan paylaştı. Sinem Kobal'ın ev haline yapılan yorumlar dikkat çekti. O yorumlardan biri şöyleydi: "Allah herkese Kenan gibi fotoğraf çeken koca versin."
21.04.2020 16:37 Magazin