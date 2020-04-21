Sinem Kobal'dan karantina pozları!

Corona virüs salgını nedeniyle evden çıkamayan ünlü isimler hayranlarıyla sosyal medya üzerinden iletişim kuruyor. Sinem Kobal da önceki gün evde çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun fotoğrafları binlerce beğeni alırken, altına yüzlerce yorum bırakıldı.Takipçilerinin, 'Allah herkese Kenan gibi fotoğraf çeken koca versin' yorumları dikkat çekti.İşte o kareler: