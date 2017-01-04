Havanın soğuk olmasından dolayı montu, çizmesi, beresi ve çantası ile baştan aşağı siyahlara içinde olan Sinem Hanım, bir elektronik mağazasından alışveriş yaptıktan sonra kızları Lara ve Hera için alışverişe devam edeceğini söyleyerek mağazaları gezmeye devam etti.
Sinem Yıldırım alışverişte
İstanbul cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Sinem Yıldırım Akmerkez’de görüldü..Alışveriş - 04 Ocak 2017 17:53
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Sinem Yıldırım
ALIŞVERİŞ HABERLERİ
- Osman Çarmıklı'dan torunlara sürpriz
- Hatipoğlu Ailesi'nin keyfi!
- Set yorgunluğunu alışveriş ile atıyor..
- Melisa Aslı Pamuk sevgilisiyle alışverişte
- Ece Erken oğluyla alışverişte
- Begüm Kütük'ün alışveriş turu
- Yonca Evcimik alışveriş turunda!
- "Mutlu Yılbaşı Kartları" sizi bekliyor
- Ezgi Sertel ve Müge Ulusoy'un alışveriş sonrası keyfi
- Akmerkez’in buz pisti ünlü anneleri bir araya getirdi