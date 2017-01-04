Sinem Yıldırım alışverişte

Alışveriş - 04 Ocak 2017 17:53

Havanın soğuk olmasından dolayı montu, çizmesi, beresi ve çantası ile baştan aşağı siyahlara içinde olan Sinem Hanım, bir elektronik mağazasından alışveriş yaptıktan sonra kızları Lara ve Hera için alışverişe devam edeceğini söyleyerek mağazaları gezmeye devam etti.