Sinem Yıldırım alışverişte

İstanbul cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Sinem Yıldırım Akmerkez’de görüldü..

Alışveriş - 04 Ocak 2017 17:53
Sinem Yıldırım alışverişte
Havanın soğuk olmasından dolayı montu, çizmesi, beresi ve çantası ile baştan aşağı siyahlara içinde olan Sinem Hanım, bir elektronik mağazasından alışveriş yaptıktan sonra kızları Lara ve Hera için alışverişe devam edeceğini söyleyerek mağazaları gezmeye devam etti.

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Bağlantılar: Sinem Yıldırım

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