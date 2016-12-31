Sınırsız sıcak şarap La Mia Luce

Mekan - 31 Aralık 2016 10:26

Suadiye'nin huzur, lezzet ve eğlence noktası La Mia Luce, kış boyunca misafirlerine harika anlar yaşatmaya devam ediyor. Soğuk havaların keyfini çıkarmak isteyenler kış boyunca La Mia Luce'de sıcak şarap ikramıyla ısınacaklar... İtalyan lezzetlerine kattığı harika yorumlar ile misafirlerine büyüleyen mekan, kış boyunca ikram edeceği sıcak şarap ile içinizi ısıtacak.