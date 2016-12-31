Sınırsız sıcak şarap La Mia Luce

Anadolu Yakası'nın sevilen mekanı La Mia Luce'de sürprizler hız kesmeden devam ediyor...

Mekan - 31 Aralık 2016 10:26
Sınırsız sıcak şarap La Mia Luce
Suadiye'nin huzur, lezzet ve eğlence noktası La Mia Luce, kış boyunca misafirlerine harika anlar yaşatmaya devam ediyor. Soğuk havaların keyfini çıkarmak isteyenler kış boyunca La Mia Luce'de sıcak şarap ikramıyla ısınacaklar... İtalyan lezzetlerine kattığı harika yorumlar ile misafirlerine büyüleyen mekan, kış boyunca ikram edeceği sıcak şarap ile içinizi ısıtacak.


LA MIA LUCE hakkında detaylı bilgi ve iletişim için tıklayın.
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Bağlantılar: la mia luce

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