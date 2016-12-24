Kaynak: milliyet.com.tr
Son görüntüsü hayranlarını korkuttu!
Lider Şahin ile yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine çeken İrem Derici, bir yandan yoğun iş temposu içinde koştururken bir yandan da kendisini spora verdi.Magazin - 24 Aralık 2016 22:10
Vaktinin büyük bir çoğunluğunu spor salonlarında geçiren İrem Derici, geçen Mart'ta 9 kilo verip forma girmişti. Temmuz'dan bu yana 8 kilo daha zayıflayan İrem Derici'nin spor yaparken Instagram'da paylaştığı fotoğraflar takipçilerini korkuttu. Hayranları bir deri bir kemik kalan İrem Derici için ''Artık kilo verme'' yorumu yaptı.
Kaynak: milliyet.com.tr
Kaynak: milliyet.com.tr
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