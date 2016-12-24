Son görüntüsü hayranlarını korkuttu!

Lider Şahin ile yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine çeken İrem Derici, bir yandan yoğun iş temposu içinde koştururken bir yandan da kendisini spora verdi.

Magazin - 24 Aralık 2016 22:10
Son görüntüsü hayranlarını korkuttu!
Vaktinin büyük bir çoğunluğunu spor salonlarında geçiren İrem Derici, geçen Mart'ta 9 kilo verip forma girmişti. Temmuz'dan bu yana 8 kilo daha zayıflayan İrem Derici'nin spor yaparken Instagram'da paylaştığı fotoğraflar takipçilerini korkuttu. Hayranları bir deri bir kemik kalan İrem Derici için ''Artık kilo verme'' yorumu yaptı.


Kaynak: milliyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: İrem Derici

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Didem Soydan'ı 'aşk ateşi' ısıttı!
  • Herkes arkadaşlar sanıyordu...
  • Aşk sorusu kaçırdı!
  • Düğün alışverişinde Asena krizi!
  • Murat Boz'dan rekor anlaşma!
  • Elçin Sangu'dan sert cevap!
  • Sosyal medya onları konuşuyor!
  • Demet Akalın: Pantolonum patladı!
  • Barış Arduç'tan 'babalık' itirafı!
  • Emrah mirasını açıkladı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 8. bölüm fragmanı yayınlandı!
  • Oğuzhan Koç'u utandıran soru!
  • RTÜK'ten reyting rekortmeni dizilere ceza!
  • "Diriliş Ertuğrul"da bir ayrılık daha!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 'Bu Şehir Arkandan Gelecek'in ilk fragmanı yayınlandı!
  • Yasemin Allen: O geccenin dinle ilgisi yok!
  • Eski aşk sorularına net tavır!
Cesur ve Güzel 8. bölüm fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Didem Soydan'ı 'aşk ateşi' ısıttı!
  • Herkes arkadaşlar sanıyordu...
  • Aşk sorusu kaçırdı!
  • Athena Gökhan sahneden nasıl düştü?
  • Dizisi bitiyor mu?
  • Kıvanç Tatlıtuğ-Başar Dizer evliliğinde çatlak!
  • Emre Aydın: Tarkan bugün çıksaydı ‘Megastar’ olamazdı!
  • Aşkı için mücadele ediyor!
Didem Soydan'ı 'aşk ateşi' ısıttı!