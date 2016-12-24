Son görüntüsü hayranlarını korkuttu!

Magazin - 24 Aralık 2016 22:10

Vaktinin büyük bir çoğunluğunu spor salonlarında geçiren İrem Derici, geçen Mart'ta 9 kilo verip forma girmişti. Temmuz'dan bu yana 8 kilo daha zayıflayan İrem Derici'nin spor yaparken Instagram'da paylaştığı fotoğraflar takipçilerini korkuttu. Hayranları bir deri bir kemik kalan İrem Derici için ''Artık kilo verme'' yorumu yaptı.Kaynak: milliyet.com.tr