10 şarkılık albüm
Soner Arıca’nın farklı yıllarda seslendirdiği 10 şarkının yer aldığı “Soner Arıca Live & Piano Volume 1” albümü İzzet Aksoy’un çaldığı piyano eşliğinde, Babajim İstanbul Stüdyoları’nda canlı kaydedildi.
Hepsi çok sevilen şarkılar
Sanatçının geçtiğimiz ay albümün habercisi olarak “Kurtar Beni” isimli şarkısını paylaştığı “Soner Arıca Live & Piano Volume 1” isimli proje albümünde; “Dön”, “Yalnızım”, “Vefasız”, “Kaç Kere”, “Yüreğime Ektim Seni”, “Saklı”, “Gitme”, “Hayat Yorgunu”, “Sen Türküler Söyle” isimli sevilen şarkıları yer alıyor.
“Soner Arıca Live & Piano Volume 1” çıktı!
Pop müziğin başarılı ismi Soner Arıca, Temmuz ayında yayınlayacağı yeni single’ının hazırlıklarını sürdürürken, “Soner Arıca Live & Piano Volume 1” isimli proje albümünü dijital müzik platformları ve YouTube kanalı aracılığıyla bugün (19 Haziran Cuma günü) müzikseverlerle buluşturuyor.
19.06.2020 18:24 Kültür-Sanat