Soner Sarıkabadayı'dan Semih Kaya'ya single teklifi!

Ünlü futbolcu Semih Kaya ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı’nın ricası kırmayarak bağlamasıyla birlikte “Deniz Üstü Köpürür” “Uzun İnce Bir Yoldayım (Aşık Veysel) “, şarkılarını yorumlayarak başarılı şarkı performansı ile şaşırttı.Ünlü futbolcunun performansını çok beğendiğini belirten Soner Sarıkabadayı ; bir gün single yapmak istersen Pdnd Müzik kapıları sana sonsuz açık diyerek canlı yayında Semih Kaya’ya müzik piyasasına transfer teklifinde bulundu.Yarışmanın jüri üyelerinden ünlülerin marka danışmanı Selim Akar ve ünlülerin aranjörü Osman Çetin beş yıldızlı yorum mesajı ile Kaya’nın performansına beğenilerini ortaya koydular.“ Evdeki Ses” yarışması sonucunda birinci olacak yarışmacıya kişiye PDND Müzik tarafından bir single’ın yapılacak.