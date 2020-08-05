Songül Öden: "Balayı değil balayımsı"

4 yıllık ilişkilerini nikâh masasına taşıyan Songül Öden ve Arman Bıçakçı önceki gün Çeşme-Alaçatı’da görüntülendi. Bir mekan çıkışı görüntülenen çiftten Songül Öden, “Balayındasınız, değil mi?” sorusu üzerine “Balayı denemez, balayımsı. Arman çalışmak zorunda, o sebeple iki günlüğüne arkadaşlarımızın yanına geldik” dedi.Bıçakçı ise, “İlerde güzel bir balayı yapacağız” diye konuştu.