Songül Öden: "Balayı değil balayımsı"

Songül Öden ve iş insanı Arman Bıçakçı, geçtiğimiz hafta evlendikten sonra Alaçatı’ya geçti.

05.08.2020 10:19 Magazin

Songül Öden: "Balayı değil balayımsı" 4 yıllık ilişkilerini nikâh masasına taşıyan Songül Öden ve Arman Bıçakçı önceki gün Çeşme-Alaçatı’da görüntülendi. Bir mekan çıkışı görüntülenen çiftten Songül Öden, “Balayındasınız, değil mi?” sorusu üzerine “Balayı denemez, balayımsı. Arman çalışmak zorunda, o sebeple iki günlüğüne arkadaşlarımızın yanına geldik” dedi.

Bıçakçı ise, “İlerde güzel bir balayı yapacağız” diye konuştu.
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: