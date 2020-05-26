“Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum” demişti... Yeliz Yeşilmen'den yeni açıklama...

Geçtiğimiz gün “Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum” diyerek gözyaşlarına boğulduğu bir videoyu paylaşan Yeliz Yeşilmen, eşi ile yeni bir video paylaştı. “Sorunlarımızı aşmaya çalışıyoruz” diyen Yeşilmen’e eşi “Her aile arasında olur böyle şeyler!” diyerek cevap verdi.

26.05.2020 11:48 Magazin

“Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum” demişti... Yeliz Yeşilmen'den yeni açıklama... Daha önce gözyaşları içinde çektiği videoları Instagram'dan paylaşan Yeliz Yeşilmen, “Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım var. Anlatacak, paylaşacak kimsem yok. İçimdeki duyguları dökmezsem aklımı kaçırabilirim, ölebilirim.” demişti.

Yeliz Yeşilmen’in gözyaşları!

Yeliz Yeşilmen’in gözyaşları! "Sonu gelmeyen acılarım var!"




“Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum” açıklamasıyla dikkat çeken Yeliz Yeşilmen bu kez eşiyle kamera karşısına geçerek yeni bir açıklamada bulundu. Yeliz Yeşilmen, "Biraz tatsız olaylar yaşandı. Kendi aramızda çözmeye çalıştığımız sorunlarımız var. Zamana bırakıyoruz. Çözdüğümüzde açıklama yapacağız. Şu anda aynı evde kalıyoruz. Bizim iki çocuğumuz var. Aile içinde böyle tatsız olaylar oluyor. Bunun üçüncü şahıslarla alakası yok" dedi.


YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: