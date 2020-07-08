Sosyal medyanın diline düşen Duygu Özarslan'dan bir açıklama daha!

Ünlü Youtuber Duygu Özaslan, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Güneşin tadını çıkaran Özaslan, önceki gün havuz kenarında görüntülendi. Özaslan'ın, kendi yayınladığı bikinili pozları ile sosyal medyada paylaşılan görüntüler arasındaki fark dikkat çekti. Duygu Özaslan'ın photoshop'suz kareleri sosyal medyada olay oldu.Duygu Özarslan basına yansıyan kilolu fotoğrafları ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu: “Blumia Nervoza oldum, iyileşince paylaşacaktım sizinle..”Yeme bozukluğu.İşte o açıklama: