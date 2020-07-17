Sosyete dünyasının pandemi sonrası ilk düğünü...

Düğün tarihi pandemiden dolayı ertelendiği için geçtiğimiz hafta sonu Abdik'in aile çiftliği olan Çatalca'da ki evlerinde yapıldı. Ali Rıza Abdik ve Hira Tiryaki ikilisi hobileri olan ata binerken tanıştıkları için düğünlerinin çiftlikte olmalarına sevindiklerini öğrenildi.Sosyal mesafeli düzene göre organize olan düğün, pandemiden sonra sosyete dünyasından tanınmış ailelerin ilk düğünlerden biri oldu. Nikahı Fatih belediye başkanı Ergün Turan kıyarken, şahitler Temel-Yalçın Abdik, Hakan Şavaz, Cenk Birdal yaptı. Abdik'in damatlığı Şinasi Günaydın özel dikim olurken, Hira Tiryaki'nin gelinilği Alisse Nuera Haute Couture oldu.Yeni evli çift balayı için Bodrum'u seçti. Nikah sonrası horon ekibi sosyal mesafeli özel bir şov sergiledi. Horondan sonra sahneye ünlü şarkıcı Altay sahne alırken yaklaşık 3 saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi. Altay evlenen çifte mutluluklar dilerken " Sahneye çıkmayı çok özledik. Bu özel kişilerinin düğününde sahne almak ayrı zevkti."dedi.