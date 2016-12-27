Sühan, Cesur’un vurulması ile yıkılıyor!

Yapımcılığını AY YAPIM’ın, yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstlendiği, senaryosunu Ece Yörenç’in kaleme aldığı Cesur ve Güzel bu akşam 20.00’de sekizinci bölümüyle ekrana gelecek.

Dizi - 27 Aralık 2016 15:23
Sühan, Cesur’un vurulması ile yıkılıyor!
8. Bölüm:

İntikamına karşılık Sühan’ı seçen Cesur, onu kurtarmak için hayatını ortaya koyar ve büyük yara alır.

Cesur’un ona oyun oynadığını acı bir şekilde öğrenen Sühan, onunla yüzleşmeyi kafasına koymuştur, öfkeyle Cesur’u ararken onun hastanede olduğu haberiyle yıkılır.

Planlarının umdukları gibi gitmemesi Bülent ve Cahide’nin panik olmasına neden olur. Beklenmedik bir anda ortaya çıkan Turan’ın haykırdığı gerçekler Korhan’ın aklını karıştıracaktır.

Korludağ çiftliğine gelen sürpriz bir misafir Tahsin Korludağ için felaketi müjdeler, Sühan babasının karşısına çıktığında Cesur için geri sayımın başladığından habersizdir.

Yılbaşı geccesi, Cesur ne kadar uzak dursa da Sühan’ın kalbine dokunmanın yolunu bulur. İkisi de kalkanlarını indirdiğinde yaşananlar, bundan sonra hayatlarında hiç bir şeyin kolay olmayacağının ispatı gibidir.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DİZİ HABERLERİ

  • 'Kiralık Aşk'ta evlenme teklifi!
  • “Anne” zirvede
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Hayranları bunu da yaptı!
  • Artık sorun kalmadı!
  • "Arka Sokaklar"a sürpriz isim!
  • 'Ölene Kadar'dan iki yeni fragman!
  • "İçerde" dizisinde sürpriz ayrılık!
  • Sürpriz bir fragman daha geldi!
  • Hazal 'Kısmetse Olur'a geri döndü!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
  • Cesur ve Güzel 8. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!
  • Neslihan Atagül'den olay poz!
  • İşte 2017 yılının ilk dizileri!
  • "Ölene Kadar"ın iki yeni fragmanı yayınlandı!
  • Hazal Babalık "Kısmetse Olur" evine geri döndü!
  • "İçerde" dizisinde sürpriz ayrılık!
  • Yılmaz Morgül'den televizyon tarihine geçecek gaf!
Cesur ve Güzel 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Dilan Çiçek Deniz'in Amerika hayali!
  • Survivor 2017'ye bir ünlü isim daha!
  • Çağla Şıkel'in Victoria's Secret hayali!
  • Ünlü çiftten flaş haber geldi!
  • Ahu Yağtu, Ayhan Bozkurt ile eğlencede!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sinem Kobal'a Kenan İmirzalıoğlu'nun hediyesi
  • Artık sorun kalmadı!
Dilan Çiçek Deniz'in Amerika hayali!