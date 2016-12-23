Şükran Ovalı ile Caner Erkin'in düğün alışverişi!

Magazin - 23 Aralık 2016 12:22

Son haftalarda yaşanan terör olaylarından dolayı nikâh tarihini erteledikleri konuşulan çift 2 Ocak’ta Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği'nde Sinem Kobal ve Kenan İmirzalioğlu’nun da bulunduğu 14 kişinin katılacağı topluluk ile nikâh masasına oturacak. Evlendikten sonra Baltalimanı’nda boğaz manzaralı bir evde oturacak olan çift yeni evleri için dekorasyon mağazalarını gezdiler ve yılbaşı için yakınlarına hediye almak için diğer mağazaları tek tek dolaşarak alışveriş yaptılar.