Son haftalarda yaşanan terör olaylarından dolayı nikâh tarihini erteledikleri konuşulan çift 2 Ocak’ta Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği'nde Sinem Kobal ve Kenan İmirzalioğlu’nun da bulunduğu 14 kişinin katılacağı topluluk ile nikâh masasına oturacak. Evlendikten sonra Baltalimanı’nda boğaz manzaralı bir evde oturacak olan çift yeni evleri için dekorasyon mağazalarını gezdiler ve yılbaşı için yakınlarına hediye almak için diğer mağazaları tek tek dolaşarak alışveriş yaptılar.
Şükran Ovalı ile Caner Erkin'in düğün alışverişi!
Beşiktaş’ın yıldız futbolcularından Caner Erkin ve oyuncu sevgilisi Şükran Ovalı geçtiğimiz gün Akmerkez’deydi.Magazin - 23 Aralık 2016 12:22
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Şükran Ovalı, Caner Erkin
MAGAZİN HABERLERİ
- RTÜK'ten reyting rekortmeni dizilere ceza!
- 'Hangimiz Sevmedik'ten şoke eden karar
- Vatanım Sensin zirveye demir attı…
- Oğuzhan Koç'u utandıran soru!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Kenan Doğulu ile Beren Saat çatışmanın ortasında kaldı!
- Aslı Enver salona girince o anonsu yaptılar!
- Gülben Ergen'den eski eşe takip!
- Murat Dalkılıç'tan Demet Akalın cevabı
- Ebru Gündeş ve Reza Zarrab barıştı