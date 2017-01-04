Şükrü Özyıldız'ın yeni partneri Selin Şekerci

Dizi - 05 Ocak 2017 00:01

Ayrılık iddiasına 'selfie'li cevap!

"Çoban Yıldızı" dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Şükrü Özyıldız'ın yeni partneri belli oldu. Dizinin yapım şirketi Most Production, son olarak "Kaçın Kurası" dizisinde izlediğimiz Selin Şekerci’yle anlaştı. Şubat ayı içerinde ekranda olması beklenen dizinin çekimleri Kapadokya’nın en önemli merkezlerinden olan Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde başlayacak. Projenin şubat ayında ekrana gelmesi bekleniyor.