Süper Lig'in 16. hafta programı ve hakemleri!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıklandı.

Spor - 22 Aralık 2016 15:05
Süper Lig'in 16. hafta programı ve hakemleri!
İşte Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarının programı ve hakemleri;

24 Aralık Cumartesi:
16.00 Adanaspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor: Serkan Çınar

25 Aralık Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır
16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Halil Umut Meler
16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

26 Aralık Pazartesi:
19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor: Mete Kalkavan
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

SPOR HABERLERİ

  • Voleybolcular model oldu!
  • Türk futbolu teröre karşı tek ses
  • Burak Yılmaz panikle çıkıp kaza yaptı!
  • Olaylı Türk derbisi Daçka'nın!
  • Aslan son dakikada güldü!
  • Burak Yılmaz'dan özür geldi!
  • Burak Yılmaz o kavgayı anlattı!
  • Şehmus Özer hayatını kaybetti!
  • Boluspor 1-1 Beşiktaş / Maç Özeti
  • Galatasaray, Kazan'da kayboldu!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kamera arkasında yaşananları ifşa edince Esra Erol çıldırdı!
  • "Ölene Kadar"ın ilk fragmanı yayınlandı!
  • Büyük merak uyandırdı!
  • Artık deşifre oldu!
  • Zuhal Topal izleyiciyi kandırdı!
  • "Ölene Kadar"ın çekimleri başladı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Araları tekrar düzelecek mi?
Kamera arkasında yaşananları ifşa edince Esra Erol çıldırdı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Müjde Uzman '3 kuruşluk' davayı kazandı!
  • Serhat Teoman ve Leyla Feray alışverişte!
  • Irina Shayk karnını böyle saklıyor!
  • Cansu Dere: Yalnız anne olmak istemem
  • Gülben Ergen ve Erhan Çelik'in şarkılı göndermesi
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
  • "İçerde"nin 15. bölüm tanıtımı yayınlandı!
Müjde Uzman '3 kuruşluk' davayı kazandı!