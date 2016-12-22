İşte Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarının programı ve hakemleri;
24 Aralık Cumartesi:
16.00 Adanaspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor: Serkan Çınar
25 Aralık Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır
16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Halil Umut Meler
16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
26 Aralık Pazartesi:
19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor: Mete Kalkavan
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
Süper Lig'in 16. hafta programı ve hakemleri!
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıklandı.Spor - 22 Aralık 2016 15:05
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