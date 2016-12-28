Survivor 2017 için geri sayım başladı!

Magazin - 28 Aralık 2016 13:38

Furkan Kızılay, Survivor'a gidiyor!

İlhan Mansız, Survivor 2017'de!

Survivor'dan sonra bu pozları verdi!

Acun Ilıcalı’dan Survivor sürprizi

Yine önceden tahmin edilmesi zor sürpriz isimlerle adından söz ettirecek olan yarışma programı Survivor 2017'de kimlerin yarışacağı merak konusu. Acun Ilıcalı, bu sene de birbirinden ünlü ve yetenekli yarışmacıları Survivor Adası'na davet etti.Bir dönem 'Çocuklar Duymasın' dizisiyle gündemde olan ve hemen hemen herkesin tanıdığı ünlü bir oyuncu haline gelen Furkan Kızılay, Survivor 2017'de Dominik'te olacak. Sürpriz bir şekilde yeni sezon kadrosunda olacağı açıklanan Kızılay, adada güçlü rakipleriyle mücadele edecek.Hatırlanacağı üzere bir dönem Beşiktaş formasını terleten ve 2002 Dünya Kupası Turnuvası'nda Türkiye'nin Dünya üçüncüsü olmasına büyük katkı sağlayan efsanevi futbolcu İlhan Mansız'ın Survivor 2017'de yarışacağı açıklanmıştı.Acun Ilıcalı, sürpriz ismi açıklarken Twitter'dan şu notu paylaşmıştı;"Beşiktaş'ın efsane yıldızı İlhan Mansız, Survivor 2017 kadrosuna katıldı, kendisine başarılar dileriz."Her sene geniş yankı uyandıran Survivor'ın 2016 yılı sezonunda heyecan doruktaydı. Birbirinden yetenekli yarışamcıların boy gösterdiği Survivor 2016'da şampiyon Avatar Atakan olmuştu. Hırsıyla, performansıyla ve ada yaşantısıyla finale kadar çıkmayı başaran Atakan'ın Survivor süreci boyunca yaşadıkları ekranlara böyle yansıdı...Kadrosu yavaş yavaş şekillenmeye başlayan Survivor 2017'de yine heyecan ve rekabeti hissedeceksiniz. Onlar adada hayatta kalım savaşı verirken, sizler de ekranlarınız başında bu büyük heyecana ortak olacaksınız. Survivor 2017 çok yakında TV8'de...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN:KAYNAK: acunn.com