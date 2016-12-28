Survivor 2017 için geri sayım başladı!

Her sezon reyting sıralamasında en üste oturan Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı Survivor için geri sayım başladı. Çok yakında yeni sezonuyla ekranlara gelecek olan Survivor 2017 için hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

Magazin - 28 Aralık 2016 13:38
Survivor 2017 için geri sayım başladı!
Yine önceden tahmin edilmesi zor sürpriz isimlerle adından söz ettirecek olan yarışma programı Survivor 2017'de kimlerin yarışacağı merak konusu. Acun Ilıcalı, bu sene de birbirinden ünlü ve yetenekli yarışmacıları Survivor Adası'na davet etti.

Survivor'da yarışacak ilk isim Furkan Kızılay olmuştu...

Bir dönem 'Çocuklar Duymasın' dizisiyle gündemde olan ve hemen hemen herkesin tanıdığı ünlü bir oyuncu haline gelen Furkan Kızılay, Survivor 2017'de Dominik'te olacak. Sürpriz bir şekilde yeni sezon kadrosunda olacağı açıklanan Kızılay, adada güçlü rakipleriyle mücadele edecek.

Furkan Kızılay, Survivor'a gidiyor!

Furkan Kızılay, Survivor'a gidiyor!



Yeşil sahalardan Suvivor'a...

Hatırlanacağı üzere bir dönem Beşiktaş formasını terleten ve 2002 Dünya Kupası Turnuvası'nda Türkiye'nin Dünya üçüncüsü olmasına büyük katkı sağlayan efsanevi futbolcu İlhan Mansız'ın Survivor 2017'de yarışacağı açıklanmıştı.

Acun Ilıcalı, sürpriz ismi açıklarken Twitter'dan şu notu paylaşmıştı;

"Beşiktaş'ın efsane yıldızı İlhan Mansız, Survivor 2017 kadrosuna katıldı, kendisine başarılar dileriz."

İlhan Mansız, Survivor 2017'de!

İlhan Mansız, Survivor 2017'de!



Survivor'ı geçen sene kim kazanmıştı?

Her sene geniş yankı uyandıran Survivor'ın 2016 yılı sezonunda heyecan doruktaydı. Birbirinden yetenekli yarışamcıların boy gösterdiği Survivor 2016'da şampiyon Avatar Atakan olmuştu. Hırsıyla, performansıyla ve ada yaşantısıyla finale kadar çıkmayı başaran Atakan'ın Survivor süreci boyunca yaşadıkları ekranlara böyle yansıdı...



Survivor 2017'ye hazır mısınız?

Kadrosu yavaş yavaş şekillenmeye başlayan Survivor 2017'de yine heyecan ve rekabeti hissedeceksiniz. Onlar adada hayatta kalım savaşı verirken, sizler de ekranlarınız başında bu büyük heyecana ortak olacaksınız. Survivor 2017 çok yakında TV8'de...

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Survivor'dan sonra bu pozları verdi!

Survivor'dan sonra bu pozları verdi!



Acun Ilıcalı’dan Survivor sürprizi

Acun Ilıcalı’dan Survivor sürprizi



KAYNAK: acunn.com
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