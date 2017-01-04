Survivor 2017 Ünlüler Takımı'nda iddialı sözler

Dizi - 04 Ocak 2017 23:17

Televizyonların en çok izlenen yarışma programı Survivor için geri sayım başladı. Türkiye'nin binlerce kilometre uzağında bir adada çekilen Survivor'da yarışacak isimler belli oldu. Benzersiz yarışmada yaşam savaşı verecek Ünlüler Takımı'nın gözü kara isimleri iddialarını dile getirdi.