Televizyonların en çok izlenen yarışma programı Survivor için geri sayım başladı. Türkiye'nin binlerce kilometre uzağında bir adada çekilen Survivor'da yarışacak isimler belli oldu. Benzersiz yarışmada yaşam savaşı verecek Ünlüler Takımı'nın gözü kara isimleri iddialarını dile getirdi.
İşte Suvivor 2017'de ekranlarda olacak yarışmacıların kendilerine has Survivor 2017 sözleri...
Survivor 2017 Ünlüler Takımı'nda iddialı sözler
Survivor 2017 ateşi yandı! Bir yandan izleyiciler Survivor 2017 için sabırsızlanırken diğer yandan da Ünlüler Takımı yarışmacıları iddialarını dile getirmeye başladı.Dizi - 04 Ocak 2017 23:17
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