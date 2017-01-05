Survivor 2017'nin şampiyon ismi Sabriye Şengül sosyal medyayı sallıyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Survivor 2017 Ünlüler Takımı'na aldığı Kickboks Dünya Şampiyonu Sabriye Şengül, başarılı spor kariyerinin yanı sıra, renkli kişiliğiyle dikkat çekiyor.

Dünya Magazin - 06 Ocak 2017 04:00
Survivor 2017'nin şampiyon ismi Sabriye Şengül sosyal medyayı sallıyor
Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 2017 Survivor Ünlüler Takımı'nda yer alan Sabriye Şengül, renkli kişiliği ve başarılı spor kariyeriyle dikkat çekiyor.


İşte Survivor 2017 ile ilgili tüm merak edilenler

İşte Survivor 2017 ile ilgili tüm merak edilenler



1988 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Şengül, Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi boksör ve kickboksçular arasında yer alıyor. Boksta ve kickboksta 3 Türkiye şampiyonluğu bulunan Sabriye Şengül ayrıca, K1 Dünya Karması Şampiyonluğu unvanına da sahip. Sosyal medyada son derece aktif olan Sabriye Şengül, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor...

Survivor 2017 Ünlüler Takımı'nda iddialı sözler

Survivor 2017 Ünlüler Takımı'nda iddialı sözler




Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu belirten Sabriye Şengül, boksa başlama öyküsü ise son derece ilginç. Şengül, bu konuda şunları söylüyor:
“Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, ‘Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş’ deyince neden olmasın dedim. Boksta ve Kickboskta 3 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor.”


Görenler sevgilisi sanıyor ama... İlhan Mansız'ın kızı şaşırttı!

Görenler sevgilisi sanıyor ama... İlhan Mansız'ın kızı şaşırttı!



Sabriye Şengül'ün Survivor sloganı ise son derece iddialı: "Survivor'ın kadın bir savaşçıya ihtiyacı vardı! İşte ben geldim..."

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Kaynak:hurriyet.com.tr
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