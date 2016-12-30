Survivor 2017'ye 3 isim daha!

Magazin - 30 Aralık 2016 10:25

Survivor 2017 için geri sayım başladı!

İlhan Mansız, Survivor 2017'de!

Furkan Kızılay, Survivor'a gidiyor!

Serhat Akın Survivor 2017'de..

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2017'nin yarışmacılarından 3 tanesi daha belli oldu.Acun Ilıcalı, Berna Öztürk'ün de Survivor'da yarışacağını açıkladı. Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk'ün kardeşi olan Berna Öztürk DJ'lik yapıyor.Şakşuka Tarık olarak bilinen sevilen şarkıcı Tarık Mengüç ve Yaprak Dökümü dizisi oyuncularından Seda Demir de Survivor adasında yarışacak.Acun Ilıcalı daha önce de Serhat Akın, Furkan Kızılay ve İlhan Mansız'ı açıklamıştı.