2016'da Survivor'da ter döken Efecan Dianzenza'dan güzel haber! 2016 yılında katıldığı Survivor yarışması ile tanınan Efecan Dianzenza, 8 yıldır birlikte olduğu Duygu Çavdar ile 2017 yılında nikah masasına oturdu. 3 yıldır evli olan genç çift, bugün sosyal medya hesaplarından bebek müjdesi verdi.
'BABA OLUYORUM'
Efecan Dianzenza, paylaştığı fotoğrafın altına "Baba oluyorum babaaa" notunu düştü. Çiftin bebekleri, kasım ayında dünyaya gelecek...
Survivor Efecan baba oluyor!
2016 yılında katıldı Survivor yarışmasıyla ünlenen Efecan Dianzenza baba oluyor. Ünlü isim ve eşi müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
13.06.2020 17:41 Magazin