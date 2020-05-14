Survivor ekibi Türkiye'ye döndü!

Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan Acun Ilıcalı’nın ekibi ve bölgedeki vatandaşları taşıyan THY uçağı, İstanbul’a iniş yaptı. Gelen ekip 14 günlük karantinaya alındı. Ekibin bir kısmı İstanbul'da bir KYK yurduna yerleştirilirken, 140 Tekirdağ'da bir KYK yurduna götürüldü.