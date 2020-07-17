Survivor 2020'de finale kalan Barış Murat Yağcı şampiyonluğu Cemal Can Canseven'e kaptırmıştı. Yağcı, çektiği bir video ile kendisine destek verenlere teşekkür etti.
İşte o video:
Bu videonun altına yüzlerce yorum geldi. Yorum yapanlardan birisi de Cemal Can Canseven'di. Cemal Can, "İyi ki tanıdım seni uzun adam" yorumunu yaptı.
Barış'ın Cemal'e verdiği cevap ise herkesi güldürdü.
Survivor finalistlerinin güldüren atışması!
'Survivor 2020'yi ikincilikle tamamlayan Barış Murat Yağcı ile şampiyon Cemal Can Canseven arasındaki diyalog hayranlarını gülümsetti.
17.07.2020 14:11 Magazin