Survivor Merve Aydın müjdeyi verdi: "Anne oluyorum"

Geçtiğimiz yıllarda iki kere Survivor'da yarışan sporcu Merve Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk bebeğine hamile olduğunun müjdesini verdi. Merve Aydın, iki yıl önce Ahmet Filiz ile dünyaevine girmişti. Mutlu evlilikleri devam eden çiftten müjdeli haber geldi. Instagram hesabından bebek beklediğini duyuran Aydın, eşiyle sarıldığı bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.Aydın, altına şu notu düştü: "Kac¸ ay sonunda sizleri de heyecanıma ortak ettigˆim ic¸in c¸ok mutluyum. Çok zorlu bir surec¸ gecirdim ama cok sukur bebegim ve ben iyiyiz. Gercekten ne yazmam gerektigini bilmiyorum. Bilsem de o tarifsiz duyguları nasıl yazacagımı bilmiyorum, tek bildigim bir şey var, o da ben anne oluyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ım, tu¨m evlat sahibi olmak isteyen herkese bu duyguyu nasip etsin. Sizleri seviyorum."