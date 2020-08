Survivor Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber!

Survivor 2020 yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Nisa Bölükbaşı paylaşımıyla sosyal medyada heyecan yarattı. Survivor 2020'nin final yapmasından sonra yarışmacılar tatil için sahil kesimlerine akın etmiş Survivor'ın Çek güzeli Nisa Bölükbaşı ise memleketi Prag'a dönmüştü. Yasin ile yaşadığı gerginlik ve Sercan'la aralarında çıkan aşk dedikodularından uzaklaşmak için memleketine dönen Nisa, sosyal medya hesaplarından takipçilerine müjdeli haberi verdi.Survivor 2020 Ünlüler-Gönüller yarışmasının sona ermesinden sonra Acun Ilıcalı ve ekibi 2021 yılındaki Survivor programı için kolları şimdiden sıvadı. 2021 yılında "Survivor All Star" formatıyla izleyicisiyle buluşacağı konuşulan Acun Ilıcalı'nın kadroda bulunmasını istediği ilk ismin Nisa Bölükbaşı olduğu iddia edildi. Nisa'yı ikna turlarına başlayan Acun Ilıcalı program için özel isimlerle konuşmayı sürdürüyor.Acun Ilıcalı'nın tüm çabalarına rağmen magazin kulislerinde "Survivor 2021 All Star" programında yer almayı düşünmediği söylenen Nisa'nın Türkiye'ye gelişi kafaları karıştırdı. Nisa'nın Türkiye'ye gelişinin Survivor ile bağlantılı olduğu söylendi.Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Nisa Bölükbaşı ise "Survivor All Star" için herhangi bir açıklama yapmadı. Sosyal medya hesabından Türkiye'ye doğru yola çıktığını söyleyen Nisa "Ve bavul hazır! Türkiye sende hazır ol!" notunu düştü.Nisa Bölükbaşı'nın paylaşımı üzerine Survivor 2020 ikincisi Barış Murat Yağcı da sürpriz paylaşımda bulundu. Yakışıklı yarışmacı Barış Murat Yağcı'nın "yakında güzel şeyler olacak" gönderisini hayranları Nisa'nın Türkiye'ye dönüşüyle ilişkilendirdi. (Kaynak: sabah.com.tr)