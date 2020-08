Survivor Nisa ve Barış aşk mı yaşıyor? İlk kez konuştu!

Survivor 2020’nin en çok konuşulan ismi Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı aşk iddiaları ile gündeme geldi. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve finali İstanbul’da gerçekleştirilen Survivor’ın şampiyonu Cemal Can Canseven olmuştu. Barış ve Nisa’nın ise aşk yaşadığı konuşulurken konuyla ilgili ilk yorum Sema Aydemir’den geldi. İkilinin aşk yaşamadığını düşünen Aydemir, 'böyle bir şey olsa saklamazlar' dedi.Survivor 2020'de yarışan Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven'in finale kalacağını önceden tahmin ettiğini belirten Sema Aydemir yarışmanın sonucuyla ilgili, "Cemal Can'ı sevmeyen yoktu ama Barış'a takılan bir kitle vardı.Genel kitleden dolayı 'Cemal Can şampiyon olur' dedim ama benim için Barış da şampiyon. Gelmiş geçmiş tüm şampiyonlar kadar bilinen, sevilen ve tanınan bir yarışmacı. O yüzden benim için ikisi de şampiyon" ifadelerini kullandı.Aydemir, yarışmada çıkan aşk iddialarına çok şaşırdığını belirtip "Orada kadın erkek diye bir şey yok. Kimseye erkek gözüyle bakmıyorsun ya da kimse sana kadın gözüyle bakmıyor. Bu sene böyle yaşlarının küçüklüğünden mi diyeyim; belki de hislerinin tanımını yapamadılar" ifadelerini kullandı.Survivor Sema açıklamasının devamında ise "Orada insan omzunu yaslayacak bir dost, hatta bir takım arkadaşı arıyor. Bazen bir baba arıyor; bazen bir anne arıyor çünkü kimsen yok. Bunu yanlış anladıklarını düşünüyorum, orada aşkın olduğuna inanmıyorum" dedi.Yarışmanın final yapmasının ardından Türkiye'ye gelen Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın Türkiye'de de görüşmeye devam etmesi ve ortaya çıkan fotoğrafları hatırlatıldığında da düşüncelerini savunmaya devam eden Sema Aydemir, dünyada kadın ve erkeğin çok iyi dost olduğunu ama Türkiye'de bu şekilde yorumlandığını söyledi.Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı arasında çıkan aşk dedikodularına inanmayan Survivor Ekstra yorumcusu Aydemir, yaşananları aşka yormanın yanlış olduğunu belirtti."Barış, Nisa'ya aşıksa çatır çatır söyleyecek delikanlılıkta bir çocuk" dedi.Mesela ben de 'Adem'le dostum kardeşim' diyorum bizi sevgili yaptılar. Hani ben Adem'den utanacak değilim olsa söylerim. İnsanların söylediklerine itibar etmek lazım. İkisi de bence güvenilir insanlar...